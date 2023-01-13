Англія

Клуб підсилився форвардом збірної Нідерландів.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Бернлі та збірної Нідерландів Ваута Веггорста.

Мова наразі йде про оренду фактурного форварда до літа 2023 року. Про право викупу не уточнюється.

Цього сезону голландський форвард був в оренді у Бешикташі, забив дев'ять голів і чотири рази віддав результативні передачі в 18 матчах.

"Для мене честь приєднатися до Манчестер Юнайтед. Раніше я грав проти цього клубу, і це фантастичне відчуття — тепер мати шанс одягнути знамениту червону футболку.

Я бачив прогрес Юнайтед під керівництвом Еріка Тен Гага у цьому сезоні, і я не можу дочекатися, щоб почати відігравати свою роль у просуванні команди до її цілей/

Що б не трапилося в найближчі кілька місяців, я можу пообіцяти віддавати все клубу, поки я тут. Я дякую всім, хто взяв участь у моєму переходы, і тепер я з нетерпінням чекаю зустрічі зі своїми новими товаришами по команді та негайного залучення до гри", — сказав футболіст.