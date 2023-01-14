Англія

Іспанець перебереться в АПЛ.

Вулвергемптон продовжує працювати над посиленням складу в поточне зимове трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб домовився про підписання Пабло Сарабії з Парі Сен-Жермен.

Стверджується, що "вовки" заплатять за гравця п'ять мільйонів євро + бонуси. Іспанець вже погодився на всі умови.

В цьому сезоні Сарабія провів на клубному рівні 19 поєдинків, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вулвергемптон повернув Леміна до АПЛ.