Іспанець перебереться в АПЛ.
Пабло Сарабія, getty images
14 січня 2023, 09:59
Вулвергемптон продовжує працювати над посиленням складу в поточне зимове трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб домовився про підписання Пабло Сарабії з Парі Сен-Жермен.
Стверджується, що "вовки" заплатять за гравця п'ять мільйонів євро + бонуси. Іспанець вже погодився на всі умови.
В цьому сезоні Сарабія провів на клубному рівні 19 поєдинків, не відзначившись результативними діями.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вулвергемптон повернув Леміна до АПЛ.