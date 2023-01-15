Англія

Football.ua представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу, який пройде в рамках 20-го туру чемпіонату Англії.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає принципове протистояння між Тоттенгемом та Арсеналом, яке пройде на стадіоні Тоттенгем Готспур.

НЕДІЛЯ, 15 СІЧНЯ, 18:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Цими вихідними ми станемо свідками ще одного принципового територіального протистояння в рамках дербі північного Лондона. На тлі свого заклятого суперника Тоттенгем, звичайно, зараз виглядає у більш програшному становищі. Підопічні Антоніо Конте дуже невдало провели Boxing Day і вилетіли із зони Ліги чемпіонів, причому проблеми "шпор" залишилися такими ж, якими були ще до чемпіонату світу.

Де б не працював Антоніо Конте, його команди завжди славилися своєю вражаючою підготовкою у фізичному плані. Всі ми чули про знамениті вкрай інтенсивні тренування італійського фахівця. На тлі цього ще дивнішим виглядає те, що Тоттенгем при Конте систематично, з матчу в матч, грає лише один тайм, що найчастіше виливається у втрату очок. Та й залежність системи гри "шпор" від окремих виконавців також варто враховувати. Без Бентанкура, Ромеро, Кулушевскі чи Рішарлісона це вже не та команда, не кажучи вже про Кейна чи Сона.

Арсенал підходить до дербі північного Лондона як лідер турнірної таблиці АПЛ. Учорашній день розпочався для "канонірів" з гарної новини — найближчий переслідувач у чемпіонських перегонах в особі Манчестер Сіті зазнав поразки від Манчестер Юнайтед, а це означає, що у "канонірів" з'явилася можливість зміцнити свою перевагу в таблиці до восьми очок у разі перемоги над Тоттенгемом. Але завершився той же день не з кращої новини — головну трансферну мету Арсеналу на зиму в особі Михайла Мудрика було втрачено. Українець вирушить до Челсі, що теоретично може бути певним ударом по команді в психологічному плані.

Але зациклювати особливу увагу на цьому не варто. Все-таки Артета є не просто висококласним тактиком, а й чудовим мотиватором – вже на матч із принциповим суперником команду налаштувати він зможе. Головна проблема Арсеналу зараз – це глибина лави для запасних. Особливо на тлі травми Габріела Жезуса клуб і вийшов на трансферний ринок у пошуках посилення лінії атаки, але хто знає, можливо, Еміль Сміт-Роу повернеться після травми та знову засяє новими фарбами, як раніше.

За версією компанії букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 2,21, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 3,3. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,66.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Доерті, Гейб'єрг, Бентанкур, Перішич — Хіль, Кейн, Сон

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Парті, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі

Не зіграють: Моура — Жезус, Нельсон

Під питанням: Бентанкур, Рішарлісон, Кулушевські — ...

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