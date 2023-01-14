Англія

Керманич МЮ вважає, що гол був забитий за правилами.

В одному з центральних матчів 20 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед здобув вольову перемогу над Манчестер Сіті з рахунком 2:1.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг прокоментував момент зі спірним першим голом своєї команди, автором якого став Бруну Фернандеш.

"Я можу подивитись на цей епізод і з іншої сторони. Це був заплутаний момент для лави суперників.

Правила говорять про те, що Маркус Рашфорд не торкався м'яча і не втручався в епізод, після чого Бруну підбіг ззаду. Але я можу подивитись на цей епізод і з іншої сторони", — цитує слова Еріка тен Гага BBC.

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