Англія

Українець вперше вийшов у стартовому складі команди.

У рамках 19 раунду французької Ліги 1 Марсель вдома завдав поразки Лор'яну із рахунком 3:1.

Cтатистичний портал WhoScored визначив найкращого гравця поєдинку, яким став центральний півзахисник Марселя Жордан Верету — 7,9.

Український півзахисник провансальців Руслан Маліновський, для якого ця гра була дебютна у стартовому складі, отримав непоганий бал — 7,2.

Трохи вищий бал видав Руслану інший статистичний портал SofaScore — 7.4.

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Марселя на гру проти Лор'яна, та провів 66 хвилин.