Українець вперше вийшов у стартовому складі команди.
Руслан Маліновський, Getty Images
14 січня 2023, 22:50
У рамках 19 раунду французької Ліги 1 Марсель вдома завдав поразки Лор'яну із рахунком 3:1.
Cтатистичний портал WhoScored визначив найкращого гравця поєдинку, яким став центральний півзахисник Марселя Жордан Верету — 7,9.
Український півзахисник провансальців Руслан Маліновський, для якого ця гра була дебютна у стартовому складі, отримав непоганий бал — 7,2.
Трохи вищий бал видав Руслану інший статистичний портал SofaScore — 7.4.
Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Марселя на гру проти Лор'яна, та провів 66 хвилин.