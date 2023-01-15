Англія

"Каноніри", як і Челсі, хотіли підписати бразильця ще минулого літа, але тоді гравець обрав Барселону.

Арсенал програв трансферну гонку Челсі за українського вінгера донецького Шахтаря Михайла Мудрика, який вважався головною метою "канонірів" на зимове трансферне вікно, тож нинішній лідер АПЛ змушений розглянути інші варіанти та розпочати "план Б".

Як повідомляє журналіст Нізар Кінселла з Evening Standard, спортивний директор Арсеналу Еду Гаспар після невдачі з підписанням Мудрика зв'язався з Деку, який є агентом вінгера каталонської Барселони Рафіньї.

26-річний гравець збірної Бразилії є "планом Б" для клубу із Північного Лондона. Еду зв'язався з його агентом для того, щоб оцінити можливість повернення гравця до англійської Прем'єр-ліги. Мета "канонірів" на цю зиму залишається незмінною — посилити лінію атаки.

Зазначимо, що як Арсенал, так і Челсі намагалися підписати Рафінью ще минулого літа, коли той був лідером Лідс Юнайтед, але тоді сам футболіст наполяг на переході до Барселони за 58 мільйонів євро, незважаючи на більш вигідні фінансові умови з боку лондонських клубів.

У поточному сезоні Рафінья провів у футболці "синьо-гранатових" 22 матчі, в яких він забив три голи та віддав п'ять результативних передач. Барселона готова розглянути пропозиції щодо бразильського вінгера.