Англія

Арсенал був пріоритетом для українського вінгера, але "каноніри" не змогли запропонувати 100 мільйонів євро.

Напередодні стало відомо, що лондонський Челсі домовився з Шахтарем про підписання українського вінгера Михайла Мудрика за 100 мільйонів євро.

Ця новина шокувала футбольний світ, оскільки спочатку повідомлялося про бажання 22-річного українця приєднатися до лондонського Арсеналу – саме "каноніри" довгий час були лідерами у перегонах за Михайлом, але не змогли задовольнити фінансові апетити Шахтаря у повній мірі.

Авторитетний журналіст Фабріціо Романо розповів, чому трансфер Мудрика до Арсеналу так і не відбувся.

"Арсенал» не міг гарантувати 100 млн євро за трансфер Мудрика. Саме такою завжди була позиція Шахтаря. Шахтар дав зрозуміти Мудрику, що це їхня непохильна позиція.

Йому сказали, що якщо він не погодиться на перехід у Челсі, то не зможе залишити клуб цієї зими", — цитує слова Фабріціо Романо Arsenal Buzz з посиланням на Fabrizio Romano's Daily Briefing.

Раніше повідомлялося, що Арсенал пропонував Шахтарю за Михайла Мудрика 95 мільйонів євро (70 мільйонів євро відразу та 25 млн у вигляді бонусів).