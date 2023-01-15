Англія

"Сині" знаходилися у пошуках нових гравців у лінію атаки через чисельні травми.

Нападник лондонського Вест Гема Майкл Антоніо цієї зими міг вирушити до іншого клубу зі столиці Англії. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, лондонський Челсі робив запит "молотобійцям" щодо оренди 32-річного ямайця. Причиною такого великого ухилу у посилення атаки у зимове трансферне вікно стали численні травми у стані "синіх" в атакувальній лінії першої команди.

Проте Вест Гем відхилив пропозицію Челсі про оренду Антоніо і готовий розглянути лише повноцінний трансфер. У ямайському форварді також зацікавлений Вулвергемптон.

Зазначимо, що замість Антоніо команда Грема Поттера орендувала у мадридського Атлетіко португальського форварда Жоау Феліша та близька до завершення трансферу українського вінгера Михайла Мудрика із донецького Шахтаря.

У поточному сезоні Майкл Антоніо провів у футболці "молотобійців" 25 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.