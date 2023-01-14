Український вінгер близький до переїзду на Стемфорд Бридж.
Михайло Мудрик, Getty Images
14 січня 2023, 21:39
Напередодні стало відомо, що лондонський Челсі домовився з Шахтарем про підписання українського вінгера Михайла Мудрика за 100 мільйонів євро.
Пізніше пресслужба "гірників" підтвердила цю інформацію, опублікувавши наступне повідомлення:
"Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов і співвласник ФК Челсі Бехдад Егбалі обговорили сьогодні перехід Михайла Мудрика до Челсі. Сторони є дуже близькими до трансферу футболіста до ФК Челсі".
Після цього пресслужба Челсі зробила репост цього повідомлення:
А пізніше вже в соціальній мережі Instagram Челсі попросив своїх уболівальників "показати Мудрику трохи любові".
Раніше повідомлялося, що Михайло Мудрик уже вилетів до Лондона для проходження медогляду та підписання контракту з Челсі, який буде розрахований на сім років.