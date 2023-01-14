Англія

Український вінгер близький до переїзду на Стемфорд Бридж.

Напередодні стало відомо, що лондонський Челсі домовився з Шахтарем про підписання українського вінгера Михайла Мудрика за 100 мільйонів євро.

Пізніше пресслужба "гірників" підтвердила цю інформацію, опублікувавши наступне повідомлення:

"Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов і співвласник ФК Челсі Бехдад Егбалі обговорили сьогодні перехід Михайла Мудрика до Челсі. Сторони є дуже близькими до трансферу футболіста до ФК Челсі".

FC Shakhtar president Rinat Akhmetov and Chelsea co-owner Behdad Eghbali discussed Mykhailo Mudryk’s transfer to Chelsea FC today.



Parties are very close to agree on player’s transfer to the club.#Shakhtar pic.twitter.com/IoHOaFRfn5 — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023

Після цього пресслужба Челсі зробила репост цього повідомлення:

А пізніше вже в соціальній мережі Instagram Челсі попросив своїх уболівальників "показати Мудрику трохи любові".

Раніше повідомлялося, що Михайло Мудрик уже вилетів до Лондона для проходження медогляду та підписання контракту з Челсі, який буде розрахований на сім років.