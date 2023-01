Напередодні стало відомо, що лондонський Челсі домовився з Шахтарем про підписання українського вінгера Михайла Мудрика за 100 мільйонів євро.

Пізніше пресслужба "гірників" підтвердила цю інформацію, опублікувавши наступне повідомлення:

"Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов і співвласник ФК Челсі Бехдад Егбалі обговорили сьогодні перехід Михайла Мудрика до Челсі. Сторони є дуже близькими до трансферу футболіста до ФК Челсі".

FC Shakhtar president Rinat Akhmetov and Chelsea co-owner Behdad Eghbali discussed Mykhailo Mudryk’s transfer to Chelsea FC today.



