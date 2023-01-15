Англія

Головний тренер Арсенала прокоментував ситуацію із бразильським форвардом.

Мікель Артета розповів про свої сподівання щодо повернення Габріеля Жезуса.

Нападник отримав травму у матчі третього туру групового етапу мундіалю проти Камеруну.

"Сподіваюся, Габріель повернеться на останні місяці, в нього серйозна травма, що виключила його з гри трохи на довше, ніж ми того очікували.

Він зробить усе можливе, аби повернутися набагато швидше, але ми будемо сумувати за ним деякий час".

Сьогодні Арсенал зіграє дербі Лондона проти Тоттенгема.

Початок о 18:30.