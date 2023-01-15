Українець увійшов в історію гри №1.
Михайло Мудрик - Getty Images
15 січня 2023, 16:48
Михайло Мудрик офіційно став гравцем лондонського Челсі.
Англійська команда придбала зіркового українця за 100 мільйонів євро.
Контракт з гравцем підписано на 8,5 років.
Таким чином, Михайло увійшов до топ-20 трансферів в історії футболу.
Вінгер складе компанію статусним гравцям як Маттейсу де Лігт, Френкі де Йонгу, Гаррі Магуайру, Неймару (в Барселоні й ПСЖ), Гонсалу Ігуаїну, Кріштіану Роналду (в Реалі й Ювентусі), Антоні, Гарету Бейлу, Полю Погба, Ромелу Лукаку, Едену Азару, Джеку Грілішу, Антуану Грізманну, Усману Дембеле, Жоау Фелішу, Філіппе Коутіньо, Кіліану Мбаппе.