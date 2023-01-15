Англія

Український вінгер підписав довгостроковий контракт із клубом АПЛ.

Атакувальний півзахисник національної збірної України та донецького Шахтаря Михайло Мудрик офіційно змінив клубну прописку у поточне зимове трансферне вікно.



22-річний талановитий українець перейшов на постійній основі до лондонського Челсі, підписавши довгостроковий контракт до літа 2031 року.



За інформацією авторитетних ЗМІ, "сині" повною мірою задовольнили фінансові вимоги Шахтаря та погодилися заплатити за Мудрика загалом 100 мільйонів євро (70 млн євро + 30 млн євро в якості бонусів). Виплата бонусів буде залежати від перемоги Челсі в АПЛ та Лізі чемпіонів у наступні сім років.



Головним претендентом на підписання українського вінгера довгий час вважався інший лондонський клуб, Арсенал, який за підсумками 20 турів є лідером турнірної таблиці АПЛ, але в останній момент Челсі вдалося перехопити гравця, запропонувавши більш вигідні фінансові умови.



Повідомлялося, що зарплата Мудрика в Челсі, який наразі займає десяту сходинку в таблиці Прем’єр-ліги, становитиме 7,5 мільйонів євро на рік.



Загалом за свою кар'єру в донецькому Шахтарі Михайло Мудрик провів за першу команду на офіційному рівні 44 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 17 результативних передач.

Додамо, що нинішній наставник Динамо Мірча Луческу поравняв Мудрика з Мбаппе.