Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та лондонський Арсенал.

Лондонські Тоттенгем та Арсенал зіграють у дербі Північного Лондона в рамках 20 туру англійської Прем'єр-ліги.

Антоніо Конте, у порівнянні з перемогою над Крістал Пелес (4:0), залучив до стартового складу Сессеньона та Сарра до центральної лінії, тоді як Кулушевські розташується в зоні під нападником разом із Соном.

Мікель Артета, на тлі нічиєї проти Ньюкасла (0:0), вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців.

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Доерті, Сарр, Гойб’єрг, Сессеньон — Кулушевські, Сон — Кейн.

Запасні: Форстер, Емерсон, Санчес, Девіс, Перішич, Скіпп, Біссума, Хіль, Рішарлісон.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Партей, Джака — Сака, Едегор, Мартінеллі — Нкетіа.

Запасні: Тернер, Тірні, Томіясу, Голдінг, Локонга, Сміт, Вієйра, Сміт-Роу, Маркіньйос.



Гра Тоттенгем — Арсенал почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.