Англія

Українець визначився, під яким номером виступатиме за новий клуб.

У неділю, 15 січня, Челсі офіційно оголосив про підписання контракту із Михайлом Мудриком.

Стало відомо, під яким номером виступатиме 22-річний вінгер. Він обрав п'ятнадцятий номер.

Під цим номером раніше за "синіх" виступали Курт Зума, Віктор Мозес, Пап Джилободжі, Мохамед Салах, Кевін де Брюйне, Флоран Малуда та Дідьє Дрогба (до зміни на 11-й номер).

Нагадаємо, що Мудрик підписав контракт до 2030 року.

Відзначимо, що трансфер Мудрика став найдорожчим в історії українського футболу.