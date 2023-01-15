Англія

Історична подія!

Лондонський Челсі оголосив про перехід Михайла Мудрика з Шахтаря. Українець підписав довгостроковий контракт до літа 2031 року.

Челсі погодився заплатити за Мудрика загалом 100 мільйонів євро (70 млн євро + 30 млн євро в якості бонусів). Це зробило його трансфер найдорожчим в історії українського футболу.

Наразі ТОП-5 найдорожчих трансферів виглядає так:

1. Михайло Мудрик (Шахтар — Челсі) — 100 млн євро;

2. Андрій Шевченко (Мілан — Челсі) — 43.88 млн євро;

3. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті — Арсенал) — 35 млн євро;

4. Андрій Ярмоленко (Динамо — Боруссія Дортмунд) — 25 млн євро;

5. Дмитро Чигринський (Шахтар — Барселона) — 25 млн євро.

Додамо, що нинішній наставник Динамо Мірча Луческу поравняв Мудрика з Мбаппе.