Михайло Мудрик, офіційний сайт Челсі
15 січня 2023, 16:45
Лондонський Челсі оголосив про перехід Михайла Мудрика з Шахтаря. Українець підписав довгостроковий контракт до літа 2031 року.
Челсі погодився заплатити за Мудрика загалом 100 мільйонів євро (70 млн євро + 30 млн євро в якості бонусів). Це зробило його трансфер найдорожчим в історії українського футболу.
Наразі ТОП-5 найдорожчих трансферів виглядає так:
1. Михайло Мудрик (Шахтар — Челсі) — 100 млн євро;
2. Андрій Шевченко (Мілан — Челсі) — 43.88 млн євро;
3. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті — Арсенал) — 35 млн євро;
4. Андрій Ярмоленко (Динамо — Боруссія Дортмунд) — 25 млн євро;
5. Дмитро Чигринський (Шахтар — Барселона) — 25 млн євро.
Додамо, що нинішній наставник Динамо Мірча Луческу поравняв Мудрика з Мбаппе.