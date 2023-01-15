Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 15 січня 2023 року, 18:30.

З туру до туру лондонський Арсенал продовжує закріплятися у ранзі лідера АПЛ. Цього разу "каноніри" з Олександром Зінченком у складі подужали Тоттенгем у дербі Північного Лондона — 2:0.

Враховуючи суботню поразку Ман Сіті у дербі з Манчестер Юнайтед (матч завершився з рахунком 2:1 на користь "червоних дияволів"), наразі лондонці випереджають команду Пепа Гвардіоли на 8 пунктів після 18 зіграних матчів.

Відео голів та огляд матчу:





Тоттенгем — Арсенал 0:2

Голи: Льоріс, 15 (авт.), Едегор, 36



Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле (Девіс, 89) — Доерті (Рішарлісон, 71), Сарр (Біссума, 76), Гейб’єрг, Сессеньйон (Перішич, 76) — Кулушевські (Хіль, 88), Сон — Кейн.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Томіясу, 85) — Партей, Джака — Сака, Едегор (Сміт-Роу, 90+4), Мартінеллі (Тірні, 79) — Нкетіа (Виейра, 90+4).



Попередження: Мартінеллі, Габріел — Ромеро, Сессеньйон, Сарр, Ленгле.