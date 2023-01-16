Англія

"Червоні дияволи" не проти того, аби їхній гравець отримував ігрову практику.

Шведський нападник англійського Манчестер Юнайтед Ентоні Еланга з минулого року є невід’ємною складовою основної обойми "Червоних дияволів", проте наразі йому доволі важко зачепитись за постійне місце в стартовому складі.

Оскільки найближчим часом головний тренер Ерік тен Гаг не бачить перспектив щодо покращення статусу свого підопічного на тлі інших партнерів за командою, клуб уже встиг ухвалити рішення щодо необхідності передання 20-річного виконавця в оренду до іншого колективу.

Як повідомляє британська преса, Евертон останніми днями значно посилив свою зацікавленість у короткостроковому підписанні Еланги й наразі проводить перемовини з представниками Юнайтед.

У цьому сезоні Ентоні відіграв 23 матчі, забивши один гол та віддавши один гольовий пас.