"Червоні дияволи" готові відпустити футболістів.
Ентоні Еланга, getty images
14 січня 2023, 14:32
Манчестер Юнайтед провів точкове підсилення складу в поточне трансферне вікно, проте й планує розвантажити склад.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, "червоні дияволи" готові відпустити Ентоні Елангу та Факундо Пельістрі на правах оренди.
Стверджується, що в підписанні гравців зацікавлені Евертон та декілька інших представників елітного дивізіону чемпіонату Англії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, Манчестер Юнайтед не збирається продавати Мактомінея.