Манчестер Юнайтед провів точкове підсилення складу в поточне трансферне вікно, проте й планує розвантажити склад.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, "червоні дияволи" готові відпустити Ентоні Елангу та Факундо Пельістрі на правах оренди.

Стверджується, що в підписанні гравців зацікавлені Евертон та декілька інших представників елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, Манчестер Юнайтед не збирається продавати Мактомінея.