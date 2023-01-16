Англія

Манчестерський клуб не втрачає надії на здобуття трофею.

Захисник Манчестер Юнайтед Рафа Варан оцінив шанси своєї команди виграти АПЛ у сезоні 2022/2023.

"Ми здатні виграти АПЛ, це цілком можливо. Ми не повинні дивитися на виступ конкурентів, а рухатись від матчу до матчу. Попереду довга дистанція.

Ми знаємо, що виграти Прем’єр-Лігу складно, але ми чудово готові фізично. Ми показуємо хороші результати, набираємо очки та відчуваємо впевненість у своїх силах. Ми готові боротися", – наводить слова Варана, видання Manchester Evening News.

Наразі МЮ відстає від лідера АПЛ на 9 очок.

Відео голів та огляд матчу між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті дивіться на Football.ua