"Червоні дияволи" націлені зберегти своїх футболістів.
Маркус Рашфорд, getty images
16 січня 2023, 21:17
Манчестер Юнайтед доволі скромно поводить себе в поточне трансферне вікно, проте працює над збереженням гравців, що є в складі.
Як повідомляє видання Manchester Evening News, "червоні дияволи" хочуть подовжити контракти з п'ятьма футболістами.
Мова йде про Давіда Де Хеа, Маркуса Рашфорда, Фреда, Діогу Далота та Люка Шоу.
Керівництво клубу вже розпочало перемовини з Рашфордом, запропонувавши йому покращений контракт.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рашфорд став першим гравцем МЮ за 13 років, який забив у восьми домашніх зустрічах поспіль.