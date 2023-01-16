Англія

"Червоні дияволи" націлені зберегти своїх футболістів.

Манчестер Юнайтед доволі скромно поводить себе в поточне трансферне вікно, проте працює над збереженням гравців, що є в складі.

Як повідомляє видання Manchester Evening News, "червоні дияволи" хочуть подовжити контракти з п'ятьма футболістами.

Мова йде про Давіда Де Хеа, Маркуса Рашфорда, Фреда, Діогу Далота та Люка Шоу.

Керівництво клубу вже розпочало перемовини з Рашфордом, запропонувавши йому покращений контракт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рашфорд став першим гравцем МЮ за 13 років, який забив у восьми домашніх зустрічах поспіль.