Англія

Історичне досягнення англійського форварда.

Манчестер Юнайтед у матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги обіграв Чарльтон із рахунком 3:0.

У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник "червоних дияволів" Маркус Рашфорд.

За інформацією OptaJoe, Рашфорд став першим гравцем МЮ за 13 років, якому вдалося забити у восьми домашніх матчах поспіль.

Попереднім гравцем МЮ, якому вдалося зробити це, був Уен Руні у 2010 році.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Чарльтон.