Історичне досягнення англійського форварда.
Маркус Рашфорд, Getty Images
11 січня 2023, 10:59
Манчестер Юнайтед у матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги обіграв Чарльтон із рахунком 3:0.
У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник "червоних дияволів" Маркус Рашфорд.
За інформацією OptaJoe, Рашфорд став першим гравцем МЮ за 13 років, якому вдалося забити у восьми домашніх матчах поспіль.
Попереднім гравцем МЮ, якому вдалося зробити це, був Уен Руні у 2010 році.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Чарльтон.