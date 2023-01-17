Англія

"Сині" продовжують підсилювати лінію атаки.

У понеділок з'явилася інформація, що Челсі цікавиться лівоногим правим вінгером ПСВ Ноно Мадуеке. Тепер же відомий футбольний журналіст Ніколо Скіра повідомив, що гравець вже досяг домовленості з "синіми" щодо особистих умов контракту.

Відзначимо, що Ноно є англійцем та вихованцем клубів Крістал Пелес і Тоттенгем. У 2018 році у 16-річному віці Мадуеке перебрався до системи ПСВ. З 2020 року представляє першу команду, також Ноно викликається до молодіжної збірної Англії.

Відзначимо, що допускає можливість продажу Стерлінга.