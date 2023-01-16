Англія

Англієць час від часу виступає на позиції Михайла Мудрика.

Вінгер Челсі Рахім Стерлінг прийшов до клубу влітку 2022 року, підписавши контракт за схемою "5+1", але в клубі вже розглядають можливість продажу футболіста збірної Англії.

Як пише Football Insider, футболіст не виправдовує сподівань керівництва та тренерського штабу, хоча приходив він коли клуб очолював Томас Тухель. Саме цей фактор стане ключовим у вирішенні питання щодо майбутнього Рахіма Стерлінга.

В цьому сезоні Стерлінг забив 6 голів та віддав 3 асисти у 23 матчах. В деяких матчах він грав на позиції лівого вінгера, яку традиційно займає Михайло Мудрик. Нагадаємо, Челсі заплатив за Мудрика 70 мільйонів євро + 30 мільйонів бонусами.