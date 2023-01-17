Англія

Аталанта готова розглянути лише повноцінний продаж колумбійського форварда.

Нападник Аталанти Дуван Сапата може змінити клубну прописку у зимове трансферне вікно та вирушити до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Евертон хоче вирішити проблему з форвардом шляхом підписання 31-річного колумбійця – мерсисайдці вже готують офіційну пропозицію.

Англійський клуб на цьому етапі працює над підписанням Сапати через посередників, готуючись запропонувати оренду з опцією викупу.

Аталанта, своєю чергою, готова розглянути лише повноцінний продаж свого колумбійського форварда.

Зазначимо, що зараз Евертон веде боротьбу за виживання в АПЛ. У поточному сезоні Дуван Сапата провів 12 матчів, у яких забив один гол і віддав два асисти.