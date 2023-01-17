Аталанта готова розглянути лише повноцінний продаж колумбійського форварда.
Дуван Сапата, getty images
17 січня 2023, 11:59
Нападник Аталанти Дуван Сапата може змінити клубну прописку у зимове трансферне вікно та вирушити до англійської Прем'єр-ліги.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Евертон хоче вирішити проблему з форвардом шляхом підписання 31-річного колумбійця – мерсисайдці вже готують офіційну пропозицію.
Англійський клуб на цьому етапі працює над підписанням Сапати через посередників, готуючись запропонувати оренду з опцією викупу.
Аталанта, своєю чергою, готова розглянути лише повноцінний продаж свого колумбійського форварда.
Зазначимо, що зараз Евертон веде боротьбу за виживання в АПЛ. У поточному сезоні Дуван Сапата провів 12 матчів, у яких забив один гол і віддав два асисти.