Англія

Гравець покликаний підсилити центральну ланку команди.

Центральний півзахисник англійського Брайтона та збірної Еквадору Мойзес Кайседо дедалі більше користується популярністю серед великих клубів АПЛ через високі здобутки "чайок" в останніх зустрічах.

Інтерес до 21-річного виконавця був помітним ще до початку зимового трансферного вікна, тож колективу Роберто Де Дзербі буде важко втриматись від спокуси заробити на продажі чергового футболіста великі гроші.

57 млн євро — саме стільки запитує Брайтон у потенційних покупців, і Ліверпуль уже висловив бажання суттєво перевершити цю вимогу зі ставкою в 72,5 млн євро.

І допоки Брайтон ще не встиг остаточно ухвалити рішення щодо продажу свого гравця, лондонський Челсі, за повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, підготував для "чайок" пропозицію з власного боку через бажання головного тренера Грема Поттера й надалі співпрацювати з одним зі своїх колишніх футболістів.

Кайседо в цьому сезоні відіграв 20 матчів, забивши один гол та віддавши один гольовий пас.