Мерсисайдці пропонують приголомшливі гроші.
МОЙЗЕС КАЙСЕДО
02 січня 2023, 16:46
Півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо може опинитись в Ліверпулі.
За повідомленням Ecuadorenvivo, мерсисайдський клуб зробив пропозицію "чайкам" щодо 21-річного півзахисника. "Червоні" пропонують 72.6 мільйонів доларів.
Перемовини між клубами тривають. Трансфермаркт оцінює еквадорця в 38,00 млн €.
В цьому сезоні він провів 20 ігор та забив 3 голи, один з яких на чемпіонаті світу.
Нагадаємо, Ліверпуль оголосив про трансфер Гакпо.