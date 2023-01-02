Англія

Мерсисайдці пропонують приголомшливі гроші.

Півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо може опинитись в Ліверпулі.

За повідомленням Ecuadorenvivo, мерсисайдський клуб зробив пропозицію "чайкам" щодо 21-річного півзахисника. "Червоні" пропонують 72.6 мільйонів доларів.

Перемовини між клубами тривають. Трансфермаркт оцінює еквадорця в 38,00 млн €.

В цьому сезоні він провів 20 ігор та забив 3 голи, один з яких на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Ліверпуль оголосив про трансфер Гакпо.