Англія

"Іриски" вважають, що шотландець має шанси врятувати їхню команду від вильоту, якщо вони вирішать звільнити Лемпарда.

У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем прийме на своєму полі Евертон (21.01.2023, 17:00). Обидві команди борються за виживання, при цьому результат їхнього очного протистояння може стати визначальним для майбутнього одного з тренерів.

Як повідомляє The Telegraph, якщо лондонський клуб на чолі з Девідом Моєсом зазнає поразки у наступному матчі АПЛ, то це стане приводом для керівництва "молотобійців" розглянути варіант зі звільненням шотландського спеціаліста та зміни тренерського штабу команди.

При цьому, за інформацією джерела, сам Девід Моєс у разі звільнення з Вест Гема вже цього сезону може очолити інший клуб з АПЛ, яким є саме вищезгаданий Евертон.

"Іриски" під керівництвом Френка Лемпарда перебувають у схожому турнірному становищі і розглядають Моєса як головного претендента на посаду керманича своєї команди, якщо буде прийнято рішення про звільнення Лемпарда.

В Евертоні вважають, що Девід Моєс має репутацію фахівця, який здатний допомогти зберегти прописку команді у вищому дивізіоні Англії. До речі, шотландець уже очолював "ірисок" з 2002 по 2013 рік перед своїм відходом у Манчестер Юнайтед, коли сер Алекс Фергюсон пішов на пенсію.

Зазначимо, що за підсумками 19 проведених матчів Вест Гем займає 18 сходинку в турнірній таблиці АПЛ з 15 набраними очками, а Евертон йде на 19 місці, поступаючись лондонцям за додатковими показниками.