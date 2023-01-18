Англія

"Шпори" пропонували за іспанського фулбека одного свого гравця та певну суму, але отримали відмову.

У зимове трансферне вікно Тоттенгем хоче підписати правого захисника Педро Порро, котрий виступає за лісабонський Спортинг.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, перша пропозиція "шпор", яка включала в себе грошову виплату і одного футболіста Тоттенгема, була відхилена португальською командою.

Переговори між клубами продовжуються. Спортінг знає про бажання 23-річного іспанця приєднатися до команди Антоніо Конте, але продовжує вимагати в лондонців виплатити клаусулу гравця у розмірі 45 мільйонів євро.

У поточному сезоні Педро Порро провів 23 матчі, в яких він забив 2 голи та віддав 10 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює іспанського футболіста у 25 мільйонів євро.