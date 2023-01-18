Англія

Іспанський фахівець — про майбутній матч проти Тоттенгема.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола має намір покращити результати своєї команди.

"Ми повинні покращити нашу гру, контролювати те, що можемо. Це саме те, що мають робити великі команди. Мені потрібно знайти рішення.

Часом ми не такі рухливі, як завжди. Потрібно розтягувати лінію оборони. В останніх двох матчах виникли проблеми", — наводить слова Гвардіоли ESPN.

Перенесений матч 7-го туру між Манчестер Сіті та Тоттенгемом пройде 19 січня. Початок – о 22:00 за київським часом.