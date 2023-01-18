Український вінгер розпочав підготовку до дебюту за новий клуб у АПЛ.
Михайло Мудрик, ФК Челсі
18 січня 2023, 20:52
Атакуючий півзахисник збірної України Михайло Мудрик напередодні перейшов із донецького Шахтаря до лондонського Челсі за 70+30 мільйонів євро, ставши найдорожчим трансфером в історії українського футболу.
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Як повідомляє пресслужба "синіх", 22-річний українець уже розпочав тренування з першою командою Челсі, опублікувавши відповідні відео та фото.
Зазначимо, що Михайло Мудрик може дебютувати за лондонський Челсі у матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля, який відбудеться 21 січня о 14:30 на стадіоні Енфілд.