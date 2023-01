Михайло Мудрик – гравець Челсі. Офіційно найдорожчий український футболіст в історії, який побив рекорд Андрія Шевченка. Офіційно найдорожчий трансфер в історії українського футболу, який коштував лондонському клубу 70 мільйонів євро та 30 мільйонів євро в якості бонусів, які в тому числі залежатимуть від потенційних перемог клубу в англійській Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів у наступні сім сезонів. Безсумнівно, приємний прецендент для всієї УПЛ, що навіть з нашого чемпіонату, який зараз переживає далеко не найкращі часи, гравець може перейти в топклуб за багатомільйонну суму.

Опитування: чи заграє Михайло Мудрик у Челсі?

22-річного українця було надзвичайно багато останніми днями та місяцями у спортивному медійному полі, тому чудово розуміємо, що багато хто уже встиг добряче втомитися від однієї згадки прізвища Мудрик. Але давайте цю втому відкладемо в сторону і потихеньку будемо до цього звикати, адже це чудово, коли про нашого співвітчизника говорять приємні речі засоби масової інформації та соціальні мережі не лише в рамках українського медіаполя, а й світу в цілому.

Запитань до трансферу Мудрика в Челсі багато. Багато і скептицизму, і очікувань, і тиску на самого гравця. Давайте підіб'ємо межу, проаналізуємо і спробуємо остаточно відповісти на всі головні питання, які стосуються цього гучного переходу, що став історичною подією для футболу України.

Перехід Мудрика в Челсі вийшов певною мірою скандальним і активно обговорювався далеко не лише через велику компенсацію за трансфер. З самого початку і протягом тривалого часу головним претендентом на українського вінгера був інший лондонський клуб – Арсенал, який стежив за нашим співвітчизником починаючи з літа минулого року та зробив його своєю головною метою на зимове трансферне вікно 2023 року.

Буквально все говорило про те, що Михайло у січні стане "каноніром", але все змінилося буквально за лічені години у минулі вихідні, коли до Туреччини прилетіли представники Челсі в особі співвласника Бехдада Егбалі та директора глобальних талантів та трансферів клубу Пола Вінстенлі. Вони перебили третю офіційну пропозицію Арсеналу та цілком задовольнили фінансові вимоги Шахтаря.

Варто віддати належне менеджменту Шахтаря, який проробив чудову роботу та кампанію з продажу свого головного активу. Так, стоп! Вже бачимо, як у коментарях пишуть про те, що автору цієї статті перепало 200 доларів від трансферу Мудрика, але притримайте коней…

Чудово розуміємо, що перехід українця до конкуруючого лондонського клубу розбив серце багатьом фанатам Арсеналу, з якими Михайло активно "загравав" у соціальних мережах. Прекрасно розуміємо і розчарування нейтральних українських уболівальників, які мріяли побачити "синьо-жовтий" лівий фланг у команді Мікеля Артети. Та й критика керівництва "гірників", яке не залишило футболісту вибору і, нібито, наплювало безпосередньо на його бажання перейти в Арсенал заради більш вигідної пропозиції для клубу, має право на життя. Але ця критика має бути виключно в призмі вболівальницьких почуттів... В реальності потрібно об'єктивніше дивитися на речі.

А реальність така, що донецький Шахтар та український футбол в цілому через війну зараз перебувають не в тому становищі, щоб ставити на перше місце не власні інтереси, а бажання гравця, яке з'явилося як результат впливу з боку різних факторів. Програний судовий позов до CAS на ФІФА, втрата низки легіонерів за безцінь — це все гроші. І Шахтар має якось у цих умовах не просто існувати, а тримати певний рівень на європейській арені. Десь це прозвучить цинічно, але, як то кажуть — just a business. Сучасний футбол — це і є just a business.

При цьому зрозуміло, що справа не лише у різниці в "п'ять зайвих мільйонів", про які спочатку писали в пресі, і які нібито перебили пропозицію Арсеналу. Сергій Палкін у своєму інтерв'ю для The Athletic заявив, що фінальна пропозиція "канонірів" також була 70+30 млн. Тут сама структура угоди зіграла ключову роль (наприклад, регулярність та розміри виплат обов'язкового платежу в 70 млн євро), а також головне — більш реалістичні, на думку Шахтаря, бонуси, які запропонував Челсі. Та й самому Мудрику "сині" запропонували вигідніші фінансові умови за контрактом, які допомогли гравцеві певною мірою забути про своє бажання переїхати Емірейтс, де, звичайно, через присутність Олександра Зінченка в нього точно було б менше проблем з адаптацією.

Звісно, не обійшлося і без "виявленої поваги" з боку керівництва Челсі до Ріната Ахметова. Жарти жартами, але не просто так з'являлася інформація, що зустріч із президентом "помаранчево-чорних" була обов'язковою умовою в переговорному процесі щодо продажу 22-річного українця. Палкін у тому ж інтерв'ю не приховував, що був дуже задоволений тим, як відбулася зустріч із представниками Челсі. І це ще один важливий момент, чому зрештою не Арсенал.

"Немає нічого крім піару", "15 млн за такого днаря — це успіх" або що писали ви, коли в ЗМІ з'являлася інформація про Мудрика та топ-клуби

На тлі всіх минулих постів Мудрика у соціальних мережах з переглядами матчів Арсеналу, підписами "Артета і Де Дзербі — два топтренери", словами журналісту Бену Джейкобсу про "не зможу сказати "ні" Арсеналу" ми забуваємо ще про одну головну тезу, яку Михайло прямо озвучив під час листопадового інтерв'ю YouTube-каналу Влади Седан, коли вже відбувалася підготовка до потенційного трансферу 22-річного вінгера (тоді здавалося, що в Арсенал). Мудрик сказав наступне: "Для мене головне – не емблема на футболці. Головне – у який футбол грає команда та зацікавленість тренера у мені".

Грем Поттер особисто дзвонив українцеві після дозволу від Шахтаря, щоб розповісти про проєкт, який він хоче збудувати в Челсі. Дзвонили Мудрику і з Арсеналу. Дзвонили навіть набагато частіше, ще до початку всіх переговорів безпосередньо з "гірниками" — тобто без дозволу представників донецького клубу. Дзвонили і Мікель Артета, і спортивний директор Еду Гаспар, і Олександр Зінченко. Можливо, це і стало однією з причин надмірної принциповісті Шахтаря у майбутніх переговорах з чинним лідером АПЛ. Як кажуть, дзвонити ніхто не забороняє, але осад у Шахтаря певною мірою залишився. Особливо, якщо інший клуб, претендуючий на твого гравця, цього дозволу на розмову попросив.

A word with the new man! 🎤 pic.twitter.com/cRBbaS8wkj