Футболіст готується до офіційних матчів.
Джейдон Санчо, Getty Images
19 січня 2023, 20:29
Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо повернувся до тренувань з основною командою. Про це пише прес-служба клуб.
Гравець з першої половини сезону не тренувався з командою. Він полетів у Нідерланди, де працював індивідуально з особистим тренером.
Перед матчем проти Крістал Пелес в АПЛ головний тренер МЮ Ерік тен Гаг говорив, що незважаючи на тренування у загальній групі, він не гарантує повернення Санчо на поле.