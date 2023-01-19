Англія

Футболіст готується до офіційних матчів.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо повернувся до тренувань з основною командою. Про це пише прес-служба клуб.

Гравець з першої половини сезону не тренувався з командою. Він полетів у Нідерланди, де працював індивідуально з особистим тренером.

Перед матчем проти Крістал Пелес в АПЛ головний тренер МЮ Ерік тен Гаг говорив, що незважаючи на тренування у загальній групі, він не гарантує повернення Санчо на поле.