Англія

Футболіст відправився в оренду.

Правий вінгер Крістал Пелес Мальком Ебіовей відправився в оренду в Галл Сіті. Про це повідомляє прес-служба "тигрів".

Оренда 19-річного атакувального футболіста розрахована меньше ніж на пів року — до 31 травня 2023 року.

Відзначимо, що влітку 2022 року футболістом активно цікавився Манчестер Юнайтед, але він відмовив клубу, щоб більше грати у Пелес.

Проте у цьому сезоні за лондонський клуб він відіграв лише п'ять матчів — 57 хвилин. Гольовими діями не відзначався.