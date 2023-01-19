Футболіст відправився в оренду.
Мальком Ебіовей, Getty Images
19 січня 2023, 23:30
Правий вінгер Крістал Пелес Мальком Ебіовей відправився в оренду в Галл Сіті. Про це повідомляє прес-служба "тигрів".
Оренда 19-річного атакувального футболіста розрахована меньше ніж на пів року — до 31 травня 2023 року.
Відзначимо, що влітку 2022 року футболістом активно цікавився Манчестер Юнайтед, але він відмовив клубу, щоб більше грати у Пелес.
Проте у цьому сезоні за лондонський клуб він відіграв лише п'ять матчів — 57 хвилин. Гольовими діями не відзначався.