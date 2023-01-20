Англія

Головний тренер лондонського Тоттенгема прокоментував поразку від манчестерського колективу.

Тоттенгем поступився Манчестер Сіті з рахунком 2:4 на виїзді й погіршив свої шанси на потрапляння до зони Ліги чемпіонів.

Команда вела 2:0 після першого тайму.

Головний тренер "шпор" Антоніо Конте прокоментував цю поразку наступним чином.

"Я думаю, що ми показали хорошу гру. Якщо я порівнюю цю гру з матчем минулого сезону, я думаю, що сьогодні ввечері ми грали краще. Але пропускати чотири голи — це незвично. Це вперше для цієї команди. Зазвичай моя команда ніколи не пропускає чотири голи, особливо на протязі 45 хвилин. У цьому аспекті я розчарований.

З іншого боку, напевно, я бачив Команду, яка не боялася демонструвати свої якості та грати індивідуально проти такого важкого суперника, завдавати труднощів Манчестер Сіті, і, маючи більше досвіду, я думаю, ми могли б набагато краще керувати ситуацією у другому таймі".