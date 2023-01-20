Англія

Італієць прокоментував чутки про потенційний трансфер еквадорця.

Тренер Брайтон Роберто де Дзербі прокоментував можливу втрату еквадорця Мойзеса Кайседо.

Гравцем активно цікавиться Челсі та коуч лондонської команди Грем Поттер, який запропонував 62 мільйони за футболіста.

"Я сподіваюся, що він закінчить сезон з нами, але завжди важко бути впевненим.

Найкраще рішення полягає в тому, щоб він завершив сезон в клубі, і для нього влітку буде краще, якщо він змінить команду".

Цього сезону футболіст прийняв участь у 20 поєдинках за Брайтон.