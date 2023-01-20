Англія

Команда Роберто Де Дзербі оцінює 21-річного футболіста дорожче за запропоновану суму.

Півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного еквадорця зацікавлений Челсі, який запропонував "чайкам" 55 мільйонів фунтів (62 млн євро).

Проте команда Роберто Де Дзербі оцінює футболіста вище, ніж пропозиція "синіх", тож Челсі отримав відмову.

Також наголошується, що Брайтон не хоче відпускати основного гравця цієї зими.

Цього сезону Кайседо провів 20 матчів, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.