Англія

"Лісники" підсилили лінію нападу.

Ноттінгем Форест не припиняє підписувати нових футболістів, дивуючи з кожним разом все сильніше.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новачком "лісників" став новозеландський нападник Кріс Вуд з Ньюкасла.

Угода розрахована до кінця поточного сезону. Ноттінгем Форест буде зобов'язаний викупити футболіста, але сума майбутнього трансферу не розголошується.

Зазначимо, що в цьому сезоні новозеландський нападник провів 22 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ноттінгем Форест оголосив про трансфер Даніло.