"Лісники" підсилили лінію нападу.
Кріс Вуд, фото Ноттінгем Форест
20 січня 2023, 16:59
Ноттінгем Форест не припиняє підписувати нових футболістів, дивуючи з кожним разом все сильніше.
Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новачком "лісників" став новозеландський нападник Кріс Вуд з Ньюкасла.
Угода розрахована до кінця поточного сезону. Ноттінгем Форест буде зобов'язаний викупити футболіста, але сума майбутнього трансферу не розголошується.
Зазначимо, що в цьому сезоні новозеландський нападник провів 22 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ноттінгем Форест оголосив про трансфер Даніло.