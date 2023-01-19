Англія

Нападник Ньюкасла перебирається до іншого клубу АПЛ.

Нападник Ньюкасла Кріс Вуд стане гравцем Ноттінгем Форест, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 31-річний нападник приєднається до "лісників" на правах оренди з правом викупу.

Рік тому нападник перебрався з Бернлі до Ньюкаслу за 25 мільйонів фунтів, проте основним гравцем стати не зміг. У Вуда контракт із "сороками" до 2024 року, а його оклад складає 100 тисяч фунтів на тиждень.

30-річний новозеландець виходив у стартовому складі лише на два з 22 матчи цього сезону Прем'єр-Ліги, забивши три голи.