Нападник Ньюкасла перебирається до іншого клубу АПЛ.
КРІС ВУД, GETTY IMAGES
19 січня 2023, 20:35
Нападник Ньюкасла Кріс Вуд стане гравцем Ноттінгем Форест, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 31-річний нападник приєднається до "лісників" на правах оренди з правом викупу.
Рік тому нападник перебрався з Бернлі до Ньюкаслу за 25 мільйонів фунтів, проте основним гравцем стати не зміг. У Вуда контракт із "сороками" до 2024 року, а його оклад складає 100 тисяч фунтів на тиждень.
30-річний новозеландець виходив у стартовому складі лише на два з 22 матчи цього сезону Прем'єр-Ліги, забивши три голи.