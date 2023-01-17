Команда АПЛ підсилилась бразильцем.
Даніло, фото Ноттінгем Форест
17 січня 2023, 00:13
Ноттінгем Форест підписав контракт з бразильським півзахисником Даніло, який раніше виступав за Палмейрас, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
Стверджується, що сторони підписали контракт до літа 2029 року. Сума угоди не розголошується, але WhoScored оцінює гравця у 25 мільйонів євро.
21-річний виконавець, незважаючи на свій юний вік, уже має достатній досвід виступів на "дорослому" рівні, зігравши в бразильській Серії A 74 матчі (3 голи + 3 гольові передачі).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ноттінгем Форест підсилився черговим новачком.