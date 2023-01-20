Англія

Англієць розповів про свої проблеми у складі "червоних дияволів".

Півзахисник Ноттінгема Форест Джессі Лінгард прокоментував свої проблеми, з якими він зіткнувся у складі Манчестер Юнайтед перед своїм відходом.

Минулого сезону 30-річний англієць провів 22 матчі за МЮ, в яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.

"Мені треба було заспокоїтись, тому я пив перед сном. Зараз я озираюся назад і думаю: "Для чого я це робив?". Я намагався забути, що відбувається. Але від цього стало в десять разів гірше.

Моя мама потрапила до лікарні й залишила мене з молодшими сестрою та братом. Насправді я не був тим старшим братом, якого вони хотіли в той час. Мене просто не було там ментально.

Я не хотів кидати футбол. Я б ніколи не кинув футбол, але мені потрібна була перерва", - сказав Лінгард в ефірі подкасту The Diary of a CEO.

У поточній кампанії Лінгард провів 16 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.