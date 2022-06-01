Англієць прийняв рішення не продовжувати контракт і вирушити за новим викликом у своїй кар'єрі.
Джессі Лінгард, Getty Images
01 червня 2022, 22:30
Раніше стало відомо про те, що атакуючий півзахисник Джессі Лінгард прийняв рішення покинути Манчестер Юнайтед на правах вільного агента через контракт, що закінчується влітку.
29-річний англієць попрощався з уболівальниками "червоних дияволів", написавши у своїх соціальних мережах прощальне повідомлення.
"Народився і зростав червоний. Протягом останніх кількох тижнів я переживав, що залишаю мій рідний клуб.
Після 22 років у мене залишилося так багато особливих спогадів і моментів, які я буду цінувати назавжди. Манчестер Юнайтед назавжди залишиться в моєму серці. Величезна подяка. Дуже люблю", — написав Джессі в своєму Twiiter.
Нагадаємо, Лінгард перебував у складі МЮ з 2011 року, але часто віддавався в оренду Лестера, Бірмінгема, Брайтона, Дербі та Вест Гема.
Минулого сезону Лінгард провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.