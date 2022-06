Раніше стало відомо про те, що атакуючий півзахисник Джессі Лінгард прийняв рішення покинути Манчестер Юнайтед на правах вільного агента через контракт, що закінчується влітку.

29-річний англієць попрощався з уболівальниками "червоних дияволів", написавши у своїх соціальних мережах прощальне повідомлення.

"Народився і зростав червоний. Протягом останніх кількох тижнів я переживав, що залишаю мій рідний клуб.

Після 22 років у мене залишилося так багато особливих спогадів і моментів, які я буду цінувати назавжди. Манчестер Юнайтед назавжди залишиться в моєму серці. Величезна подяка. Дуже люблю", — написав Джессі в своєму Twiiter.

Born and bred a red. Over the last few weeks, I've been emotional about leaving a club that is family. After 22 years I’ve had so many special memories and moments that I will cherish forever. @ManUtd will always remain in my heart. A massive thank you. Lots of love Jlingz ❤️ pic.twitter.com/PJyglJBsNk