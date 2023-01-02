Англія

Футболіст може пропустити декілька поєдинків.

Півзахисник Ноттінгем Форест Джессі Лінгард вилетів на чотири тижні через травму. Про це пише журналіст Бен Діннері.

За його інформацією, у матчі НФ проти Манчестер Юнайтед в АПЛ Лінгард отримав травму задньої поверхні стегна і, ймовірно, не зіграє до лютого.

Футболіст залишив поле Олд Траффорд на 52 хвилині під овації фанатів. У грі проти лондонського Челсі він вже не брав участі.

Цього сезону 30-річний Лінгард взяв участь у 14 матчах АПЛ, у яких гольовими діями не відзначався.