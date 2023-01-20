Англія

Вражаюча серія вчора була перервана.

Тоттенгем поступився на виїзді Манчестер Сіті з рахунком 2:4.

Городяни вели після першого тайму, проте пропустили чотири голи у другій половині зустрічі та програли.

Таким чином, команда вперше за чотирнадцять років поступилася у чемпіонаті, ведучи з різницею в 2 м'ячі.

Попереднім подібним випадком була зустріч проти Манчестер Юнайтед в квітні 2009-го року.

Даррен Бент та Лука Модріч тоді вивели лондонців вперед, проте Кріштіану Роналду й Вейн Руни, що оформили по дуплету, а також Карлос Тевес встановили баланс на користь своєї команди.