Англія

Дивіться відео голів та огляд матчу Англійської Прем'єр-Ліги, що відбувся 19 січня о 22:00.

У четвер, 19 січня, Ман Сіті здійснив камбек у матчі з Тоттенгемом — 4:2. Гра відбулася у рамках перенесеному через смерть Королеви Єлизавети сьомого туру АПЛ.

Наразі "містяни" перебувають на другій сходинці у таблиці, поступаючись лідеру в особі Арсенала на 5 залікових пунктів. Щоправда, команда Гвардіоли вже провела 19 матчів, тоді як "каноніри" — 18.

Що ж до "шпор", то колектив Антоніо Конте йде п'ятим після двадцяти зіграних турів.

Відео голів та огляд матчу:

Манчестер Сіті — Тоттенгем 4:2

Голи: Альварес, 51, Голанд, 53, Марез, 63, 90 — Кулушевскі, 44, Емерсон, 45+2



Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс (Вокер, 83), Аканджі, Стоунз, Аке — Гюндоган (Б. Сілва, 80), Родрі, Гріліш — Марез, Голанд (Діаш, 90+1), Альварес.



Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс (Ленгле, 78) — Емерсон (Рішарлісон, 78), Бентанкур (Біссума, 74), Гейб’єрг, Перішич (Сессеньйон, 68) — Кулушевскі, Сон — Кейн.



Попередження: Марез — Ромеро, Гейб’єрг.