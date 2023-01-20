Іспанець не захотів повертатись в АПЛ.
Ектор Бельєрін, getty images
20 січня 2023, 20:59
Захисник Барселони Ектор Бельєрін мав змогу повернутись в англійський чемпіонат в це поточне трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, гравець відмовив Евертону, який хотів підписати його.
Стверджується, що Ектор Бельєрін, контракт якого з Барселоною розрахований до кінця поточного сезону, хоче відпрацювати його до кінця.
Нагадаємо, раніше президент клубу Жоан Лапорта підтвердив, що Барселона не продасть узимку Кессьє та Бельєріна.