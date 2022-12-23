Іспанія

Обом гравцям планують надати більше ігрового часу у другій половині сезону.

Центральний півзахисник Франк Яннік Кесс'є та правий захисник Ектор Бельєрін не покинуть Барселону у зимове трансферне вікно.

За словами президента каталонського клубу Жоана Лапорти, 26-річний івуарієць та 27-річний іспанець отримають більше ігрового часу у другій половині поточного сезону.

"Тепер ми переконані, що Кесс'є та Бельєрін матимуть більше можливостей проявити себе у клубі у другій частині сезону", — цитує слова Лапорти журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону Кесс'є провів за Барселону 485 хвилин у 13 поєдинках, в яких він забив один гол і заробив три попередження.

Що стосується Бельєріна, то він зіграв 321 хвилину у 5 матчах, не відзначившись результативними діями.