Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував уведення штрафів із боку англійський футбольних органів.

Лондонський Челсі декількома днями раніше звернувся до керівництва Англійської асоціації з футболом із проханням вирішити проблему зі скандуванням образливих гомофобних вигуків із боку фанатів суперників на адресу вболівальників "синіх".

Ліверпуль — Челсі. Напередодні

Очільники місцевого футболу у відповідь опублікували рішення про присудження фінансових санкцій клубам, уболівальники яких використовуватимуть чант "Rent Boy" в матчах за участі "пенсіонерів".

Гостьовий матч проти Ліверпуля в рамках 21 туру англійської Прем’єр-ліги таким чином стане для лондонського клубу першим після введення в дію рішення керівних футбольних органів, із приводу чого висловився головний тренер суперників Юрген Клопп.

"Я не буду згадувати, що саме вигукують фанати в цій промові, тому що я думаю, що чим менше ми будемо про це чути й бачити, тим краще. Але насправді дуже позитивно те, що фанати об’єдналися, щоб спробувати залишити цю справу в минулому.

Ми вже можемо відчути наслідки цього. Були зроблені позитивні кроки, і, сподіваюся, це дозволить нашим прихильникам із ЛГБТК+ спільноти відчувати себе на стадіоні в безпеці, як це й має бути для кожного з фанатів.

У нашого клубу є наочний приклад боротьби за ці цінності — Пол Аманн та рух Kop Outs, який він заснував у 2016 році. Він свого часу просто хотів, щоб подібної поведінки не дозволяв собі жоден із уболівальників, а інші могли відчувати себе на трибунах як удома.

Я не вважав, що це було мало дуже широкий запит тоді, але я не міг собі уявити, що в 2023 році це питання може знову підніматись. Саме тому добре бачити підтримку, яку надає, зокрема, Kop Outs.

Сподіваюся, що такі акції триватимуть не тільки в майбутній грі, але й в усіх наступних матчах", — заявив німецький керманич.

Матч Ліверпуль — Челсі відбудеться 21 січня, о 14:30.