Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та лондонський Челсі.

Ліверпуль та лондонський Челсі зіграють на Енфілді в рамках двадцять першого туру англійської Прем'єр-ліги.

Юрген Клопп, у порівнянні з поразкою від Брайтона (0:3), залучив до стартового складу Робертсона ліворуч до захисту, тоді як Салах очолить напад.

Грем Поттер, на тлі перемоги над Крістал Пелес (1:0), вирішив використати з перших хвилин Кукурелью на лівий фланг нападу, тоді як Маунт перейде до центру трійки атакувальних півзахисників. Михайло Мудрик залишився на лаві для запасних.

Ліверпуль: Аліссон — Мілнер, Конате, Гомес, Е. Робертсон — Кейта, Алькантара, Байцетич — Елліотт, Салах, Гакпо.

Запасні: Келлегер, Цимікас, Матіп, Александер-Арнольд, Фабіньо, Гендерсон, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Нуньєс.



Челсі: Аррісабалага — Чалоба, Сілва, Бадьяшиль, Голл — Галлагер, Жоржиньйо — Зієш, Маунт, Кукурелья — Гаверц.

Запасні: Беттінеллі, Аспілікуета, Гамфріс, Кулібалі, Чуквуемека, Лофтус-Чік, Мудрик, Обамеянг, Д. Фофана.



Гра Ліверпуль — Челсі почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.