Англія

Поєдинок проти Ліверпуля в АПЛ став ювілейним для іспанського захисника.

У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі в гостях зіграв у нульову нічию з Ліверпулем.

Це протистояння стало для капітана та захисника "синіх" Сезара Аспілікуети ювілейним у складі лондонського клубу.

33-річний іспанець вийшов на поле на 81-й хвилині, замінивши Трево Чалобу та записавши у свій актив 500-й матч у футболці Челсі.

До Аспілікуети досягти позначки у 500 матчів за клуб вдавалося в історії лише п'ятьом гравцям: Джону Голлінс (509), Пітеру Бонетті (539), Року Гаррісу (609), Френку Лемпарду (648) та Джону Террі (715).

Нагадаємо, що Сезар Аспілікуєта виступає за Челсі з літа 2012 року, коли він перейшов із Марселя. З того часу він забив за "синіх" 17 голів і віддав 56 асистів.