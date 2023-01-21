Англія

Закінчились деякі поєдинки чемпіонату Англії

У рамках 21 раунду англійської Прем'єр-ліги завершились чотири поєдинки.

Лестер вдома зустрічався із Брайтоном.

У першому таймі команди обмінялись забитими голами. Рахунок відкрив Мітома, а Аолбрайтон його зрівняв. На 63 Лестер повів у рахунку — відзначився Барнс. Але під кінець Гри Фергюсон зробив його 2:2.

Лестер — Брайтон 2:2

Голи: Олбрайтон, 38, Барнс, 63 — Мітома, 27, Фергюсон, 88

Лестер: Ворд — Кастань, Амарті, Фас, Томас — Прат (Олбрайтон, 35), Тілеманс, Менді, Барнс — Варді (Дака, 86), Дбюсбері-Холл (Меддісон, 69).

Брайтон: Санчес — Еступіньян, Данк, ван Геке (Лемпті, 78), Гросс — МакАллістер, Кайседо, Мітома, Лаллана (Велтман, 30), Марч — Велбек (Фергюсон, 66).

Попередження: МакАллістер.

Вест Гем у Лондоні переграв Евертон.

У першому таймі господарі поля забили два голи. І обидва рази відзначався Джаред Боуен.

Вест Гем — Евертон 2:0

Голи: Боуен, 34, 41

Вест Гем: Фаб'янскі — Зума, Огбонна, Агерд, Цоуфал, Емерсон (Джонсон, 81) — Райс, Пакета (Соучек, 72), Боуен, Бенрахма (Даунс, 81) — Антоніо (Інгс, 72).

Евертон: Пікфорд — Тарковскі, Коуді, Міна, Миколенко (Макніл, 46), Коулмен (Девіс, 46) — Гує, Онана, Грей, Івобі — Калверт-Льюїн.

Попередження: Пакета, Тарковскі.

Борнмут приймав Ноттінгем Форест.

Господарі забили першими — на 28 хвилині відзначився Ентоні. Проте по перерві Саррідж зрівняв рахунок на табло.

Борнмут — Ноттінгем 1:1

Голи: Ентоні, 28 — Саррідж, 84

Борнмут: Нето — Сміт, Стівенс, Келлі, Земура — Крісті (Дембеле, 88), Ротвелл (Пірсон, 75), Лерма, Ентоні — Уаттара, Мур.

Ноттінгем: Геннесі — Лоді, Болі (Маккена, 75), Воррелл, Ор'є (Вільямс, 75) — Мангала (Скарпа, 60), Фройлер, Єйтс (Данілу, 45), Гіббс-Вайт — Вуд (Саррідж, 75), Джонсон.