Миколенко проти Боуена, Getty Images
21 січня 2023, 19:05
У рамках 21 раунду англійської Прем'єр-ліги завершились чотири поєдинки.
Лестер вдома зустрічався із Брайтоном.
У першому таймі команди обмінялись забитими голами. Рахунок відкрив Мітома, а Аолбрайтон його зрівняв. На 63 Лестер повів у рахунку — відзначився Барнс. Але під кінець Гри Фергюсон зробив його 2:2.
Лестер — Брайтон 2:2
Голи: Олбрайтон, 38, Барнс, 63 — Мітома, 27, Фергюсон, 88
Лестер: Ворд — Кастань, Амарті, Фас, Томас — Прат (Олбрайтон, 35), Тілеманс, Менді, Барнс — Варді (Дака, 86), Дбюсбері-Холл (Меддісон, 69).
Брайтон: Санчес — Еступіньян, Данк, ван Геке (Лемпті, 78), Гросс — МакАллістер, Кайседо, Мітома, Лаллана (Велтман, 30), Марч — Велбек (Фергюсон, 66).
Попередження: МакАллістер.
Вест Гем у Лондоні переграв Евертон.
У першому таймі господарі поля забили два голи. І обидва рази відзначався Джаред Боуен.
Вест Гем — Евертон 2:0
Голи: Боуен, 34, 41
Вест Гем: Фаб'янскі — Зума, Огбонна, Агерд, Цоуфал, Емерсон (Джонсон, 81) — Райс, Пакета (Соучек, 72), Боуен, Бенрахма (Даунс, 81) — Антоніо (Інгс, 72).
Евертон: Пікфорд — Тарковскі, Коуді, Міна, Миколенко (Макніл, 46), Коулмен (Девіс, 46) — Гує, Онана, Грей, Івобі — Калверт-Льюїн.
Попередження: Пакета, Тарковскі.
Борнмут приймав Ноттінгем Форест.
Господарі забили першими — на 28 хвилині відзначився Ентоні. Проте по перерві Саррідж зрівняв рахунок на табло.
Борнмут — Ноттінгем 1:1
Голи: Ентоні, 28 — Саррідж, 84
Борнмут: Нето — Сміт, Стівенс, Келлі, Земура — Крісті (Дембеле, 88), Ротвелл (Пірсон, 75), Лерма, Ентоні — Уаттара, Мур.
Ноттінгем: Геннесі — Лоді, Болі (Маккена, 75), Воррелл, Ор'є (Вільямс, 75) — Мангала (Скарпа, 60), Фройлер, Єйтс (Данілу, 45), Гіббс-Вайт — Вуд (Саррідж, 75), Джонсон.
Попередження: Келлі, Воррелл, Скарпа.
Астон Вілла гостювала на виїзді в Саутгемптона.
Господарі двічі вражали ворота Мартінеса, проте арбітр обидва рази голи відміняв. Астон Вілла забила на 77 зусиллями Воткінса і виграла цю гру.
Саутгемптон — Астон Вілла 0:1
Голи: Воткінс, 77
Саутгемптон: Базуну — Лянко, Чалета-Цар (Дженепо, 84), Салісу, Вокер-Пітерс — Лавія (Ельюнуссі, 61), Діалло, Армстронг (Оршич, 84), Ворд-Праус, Едозі (Перро, 61) — Адамс (Мара, 61).
Астон Вілла: Мартінес — Морено, Мінгс, Конса, Янг — Буендія (Коутіньо, 69), Камара, Дуглас Луїз (Дендонкер, 88), Ремзі — Воткінс, Бейлі (Кеш, 81).
Попередження: Лянко, Дуглас Луїз, Морено.